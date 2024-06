Stadt stellt Pläne vor Ende 2024 beginnt die Modernisierung der Borther Sportanlage

Rheinberg · Beim TuS Borth tut sich wieder was. Die Politik hat am Mittwoch klar signalisiert, dass sie die umfangreiche Sanierung der Sportanlage mittragen werde. Am 30. Juni gibt’s eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Was genau am Platz geplant ist und warum der Klub seine Satzung ändert.

20.06.2024 , 13:55 Uhr

Der Vorstand des TuS Borth informiert am 30. Juni während einer Mitgliederversammlung darüber, wie die Moderinsierung der Sportanlage aussehen soll. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )