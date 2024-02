Nachholspiel in der Fußball-A-Liga SSV Lüttingen fährt mit Wut im Bauch nach Borth

Am Sonntag beginnt in Xanten um 14.11 Uhr der Blutwurstzug. Die A-Liga-Fußballer vom SSV Lüttingen werden davon nicht viel mitbekommen. Sie müssen um 15 Uhr die schon zweimal ausgefallene Meisterschaftspartie beim TuS Borth nachholen. „Die Jungs haben richtig Wut im Bauch“, sagte SSV-Trainer Mirko Poplawski. Die Ansetzung des Spiels am Karnevalssonntag findet er „maximal unglücklich“. Und dass die Borther die Begegnung nicht verlegen wollten, können die Lüttinger ebenso wenig nachvollziehen. „Einige Spieler wollten aktiv beim Umzug mitmachen oder mit ihren Kindern am Straßenrand stehen“, so Poplawski. „Wir fahren mit voller Kapelle hin und wollen ordentlich performen.“ Lediglich Nico Scholten ist verletzt.