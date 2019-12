Basketball-Bezirksliga : TuS-Basketballer holen Herbsttitel

Rheinberg Der Rheinberger Bezirksligist siegt auch beim TV Jahn Königshardt II ungefährdet. Damit geht das Team von Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann ungeschlagen in die Weihnachtspause.

Doch neu eingestellt zogen die Gäste das Tempo nach der Halbzeit in der Defensive wieder an und bauten so mehr Druck auf die Distanzschützen der Oberhausener auf. Und das mit Erfolg. Drei TuS-Akteure wechselten sich in der Verteidigung des wieselflinken Königshardter Aufbauspielers ab und provozierten so zahlreiche Fehlpässe. Die daraus resultierenden Schnellangriffe brachten die Rheinberger dann wieder in ihren Rhythmus und bauten kontinuierlich ihren Vorsprung bis zum Ende aus.