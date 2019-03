Xanten/Rheinberg : TuS 08 mit personellen Problemen auf der Zielgeraden

Thomas Büssen und der TuS 08 Rheinberg II könnten die Meisterschaft eintüten, haben aber Personalprobleme vor dem Landesliga-Duell mit dem TV Voerde. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten/Rheinberg Der Tischtennis-Landesligist fährt dezimiert zum TV Voerde, wo man eigentlich die Meisterschaft klarmachen könnte. In der Bezirksliga lichten sich die Reihen des TuS Xanten immer mehr.

(sfk) Die Rheinberger Tischtennis-Akteure haben die Sektflaschen noch nicht kaltgestellt. Die Damen des TuS 08 treten den Saison-Endspurt an.

Landesliga: Der TuS 08 Rheinberg II könnte morgen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsliga klarmachen. Wäre da nicht eine noch völlig unklare personelle Situation. „Manni Müller und ich werden in der ersten Mannschaft spielen“, erklärt Thomas Büssen. Somit ist das obere Paarkreuz beim TV Voerde nicht dabei. Zusätzlich fehlt Orhan Aydin. „Die dritte Mannschaft wird wohl aushelfen. Es ist schwierig einzuschätzen, ob wir ein schlagkräftiges Team zusammen bekommen“, so Büssen weiter. In Bestbesetzung wäre von einem souveränen Sieg der Rheinberger auszugehen. „Es wird jedoch schwierig, unter den Voraussetzungen zu bestehen.“

Bezirksliga: Beim TuS Xanten wird auch Kapitän Michael Zeltsch nicht mehr an die Platte treten. Somit wird erneut nur Martin Artz aus dem Stamm-Sextett gegen den TTV Hamborn antreten. „Michael Brandt ist nach seiner Verletzung immer noch nicht im Training zurück“, berichtet Vorstandsmitglied Gudrun Rynders. Daher werden die fünf offenen Positionen mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga antritt, aufgefüllt. Rynders erwartet eine deutliche Niederlage, zumal die Gäste im Abstiegskampf noch dringend Punkte brauchen.

Bezirksklasse: Personell hat der Fünfte TuS 08 Rheinberg III vor dem Heimspiel gegen den TTV Rees-Groin IV mit Andreas Gutschek und Reinhard Zeltsch wieder zwei Ausfälle zu vermelden. Spitzenspieler Rene Viktora ist trotzdem optimistisch. „Ich bin guter Dinge, dass wir etwas Zählbares holen.“ Oliver Krettek und Markus Werth springen ein. Die Gäste stehen auf einem Abstiegsplatz, könnten es mit einem Saison-Endspurt jedoch noch in die Relegation schaffen.

Nur wenige Teams in der Liga können behaupten, dem TuS Borth in dieser Saison etwas abgeknöpft zu haben. Eines davon ist der TV Mehrhoog II, der sich in der Hinserie einen Punkt erkämpfte. „Wir haben da die Führung vertändelt“, erinnert sich TuS-Akteur Peter Potjans. Die Ausgangssituation fürs Rückspiel ist bei den Borthern jedoch entspannt. Potjans vermutet die Gäste in schwächerer Form als in der Vorrunde. Für den Ligaprimus ist die Meisterschaft unterdessen nur noch Formsache.