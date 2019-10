Tischtennis : Tischtennis: TuS II verpasst Big Point gegen Oberhausen

Rheinberg In der Tischtennis-Verbandsliga geht das Kellerduell mit Oberhausen deutlich verloren.

(fkt) Eigentlich hatten sich die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg II vor der Partie am Freitagabend sehr viel vorgenommen. Denn erstmals konnte der TuS personell aus dem Vollen schöpfen. Im Verbandsliga-Duell mit dem Tabellennachbarn PSV Oberhausen verlor die Mannschaft von Kapitän Thomas Büssen am Ende aber überraschend deutlich mit 9:4. „Wir haben nur ein Doppel gewonnen. Insgesamt war es in kompletter Aufstellung viel zu wenig“, monierte Büssen.