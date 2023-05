Mitgliederzahlen könnten sich verdoppeln TuS 08 Rheinberg drängt auf Hockey-Kunstrasen

Dienstags sowie donnerstags trainieren derzeit zwischen 35 und 42 Kinder ab fünf Jahren mit dem Schläger in der neuen Rheinberger Sporthalle. Drei Nachwuchsmannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Jugendwart Willi Burgund ist überzeugt davon, dass sich die Mitgliederzahl der Abteilung (87) mit einem Hockey tauglichen Kunstrasen-Spielfeld in Rheinberg verdoppeln würde. Diesbezügliche Überlegungen gebe es im Rat und in der Verwaltung bereits seit etwa 15 Jahren, weiß TuS 08-Präsident Frank Tatzel. „Es wird Zeit, dass in Rheinberg bald mit dem Bau der neuen Anlage begonnen wird, sonst wandern die Kinder zur sportlichen Betätigung in die Nachbarstädte aus. Das kann nicht wirklich gewollt sein“, sagte Hockey-Abteilungsleiter Rainer Müller, der sich Anfang dieser Woche darüber freute, dass die Deutsche Post DHL den Talenten 34 neue Trikots mit Hosen und Stutzen sponsorte. Müller: „Toll, dass ein Weltkonzern ein großes Herz für Kinder hat und mit dieser Aktion die Arbeit in der aufstrebenden Hockey-Abteilung aufwertet.“ Tatzel ergänzte: Ohne zusätzliches Sponsoring könnte der TuS 08 Rheinberg die Kinder- und Jugendarbeit nicht in dieser Qualität betreiben.“