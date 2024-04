Präsident Frank Tatzel zieht gemischtes Fazit TuS 08 Rheinberg steigert Mitgliederzahl

Im Anschluss ging der Präsident auf die Sportstättenentwicklungsplanung in Rheinberg ein. Nach jetzigem Beratungsstand bestehe Einigkeit darüber, dass die Sanierung der Sportanlage an der Xantener Straße schrittweise umgesetzt werden soll. Das Modul „Leichtathletikanlage mit Naturrasenplatz“ habe oberste Priorität. Für die Realisierung des Moduls „Leichtathletikanlage“ werden vom Planungsbüro GEO 3 Kosten in Höhe von circa 2.050000 € kalkuliert. Diese Mittel werden für das Jahr 2024 von der Stadt eingeplant und sollen in der Ratssitzung am 17. April beschlossen werden. Die Realisierung der Module „Funktionsgebäude“, „Kunstrasenspielfelder für Fußball“ sowie „Kunstrasenspielfeld für Hockey“ soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, die Entscheidung über die Priorisierung möglichst noch in 2024 getroffen werden.