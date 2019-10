Tischtennis-NRW-Liga : TuS 08 erkämpft sich Remis nach 3:8

Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi) Damian Ciuberek nahm mit dem TuS 08 Rheinberg einen Zähler aus Mettmann mit.

Rheinberg Die Rheinberger Herren punkteten in Mettmann wie in der vergangenen Saison im Schlussdoppel und krönten so ihre Aufholjagd.

Ein hochturbulentes Spiel erlebte die NRW-Liga-Mannschaft des TuS 08 Rheinberg an den Tischtennis-Platten in Mettmann. Die Gäste hatten hoch zurückgelegen, sich aber noch ein 8:8 erkämpft. Ein Ergebnis, das Kapitän Ermin Besic im Vorfeld sofort unterschrieben hätte. Er gewann sein erstes Einzel in der laufenden Saison. Mit Ausnahme von Leon Viktora, der erstmals keinen Zähler beisteuerte, zeigte der TuS 08 eine starke Leistung.