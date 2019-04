Reitsport : Springturnier begeistert die Zuschauer

Xanten Besucher und Teilnehmer erlebten beim Springturnier des Reitvereins Xanten auf dem Tünglerhof drei Tage lang starken Pferdesport bis zur schweren Klasse. Bürgermeister Thomas Görtz übergab den Ehrenpreis.

Doch der Reihe nach. Denn zunächst starteten die Reiter an Tag eins der Veranstaltung in der hervorragend hergerichteten großen Prüfungshalle in den Springpferdeprüfungen, in denen unter anderem Heiner Messing und Adolf Vogt die Youngster auf ihrem Weg zum Springpferd beurteilten – zu dem unter anderem eine flüssige, harmonische Absolvierung des Parcours gehörte. Ein „Sehr gut“, also eine Wertnote (WN) von 9.00 – zugleich die höchste WN die beim Turnier vergeben wurde – erzielte der für den RFV Anrath-Neersen startende Matthias Gering, der den sechsjährigen Lordanos-Sohn Limmerik`s As nicht nur in der Anreitphase passend an die Hindernisse heranritt. Der braune Hengst präsentierte sich auch über dem Spring beweglich, dynamisch und ausbalanciert, landete sicher, so dass einem flüssigen Weitergaloppieren nichts mehr im Wege stand. Kurzum, diese Vorstellung in der Springpferdeprüfung auf L-Niveau wurde mit dem Gewinn der Goldschleife belohnt.