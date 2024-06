Landesliga und Ironman Xantener Triathleten haben Großes vor

Die Triathleten des TuS Xanten starten an diesem Sonntag in die Landesliga-Saison. Nach dem Abstieg aus der Oberliga will sich die Mannschaft in der neuen Klasse im oberen Tabellendrittel platzieren. „Ein Aufstieg wird derzeit nicht angestrebt“, sagt Teammitglied André Holz. In Bocholt wollen Dennis Overfeld, Niclas Koostra, Klaus Moerter sowie Niklot Sevecke über die Sprintdistanz die ersten Punkte für den TuS einsammeln. Danach geht’s nach Kalkar (30. Juni), Hückeswagen (25. August) und zum Saisonfinale nach Wesel (8. September). Zum Xantener Kader gehören noch Dieter Schmitz, Thomas Müller, Oliver Kolassa, Yves Reinders, Benedikt Jobb, Ingo Schürmann, Chris Herbers, Christoph Neumann, Jens Burkhard und Alexander Vorrath. Kolassas Tritahlon-Highlights in der Saison 2024 sind der Ironman Austria in Klagenfurt am 16. Juni und der Ironman Frankfurt am 25. August. Neumann macht einen sportlichen Abstecher nach Schweden. Er nimmt am 7. Juli am Ironman 70.3 in Jönköping teil.