Triathlon : Gute TuS-Ergebnisse in Sassenberg

Gute TuS-Ergebnisse in Sassenberg

Xanten/Sassenberg Beim Liga-Rennen landeten die Frauen auf dem vierten Platz, die Männer-Mannschaft beendete das Rennen als Neunter.

(pm) Neben dem Triathlon-Team Rheinberg waren am Wochenende auch die Regionalliga-Mannschaften des TuS Xanten beim Liga-Wettbewerb in Sassenberg aktiv und absolvierten dort die Olympische Distanz von 1,5 Kilometern Schwimmen, 45 Kilometern Radfahren sowie zehn Kilometern Laufen.

Die Frauen-Mannschaft des TuS erreichte dabei den vierten Platz in der Gesamtwertung und arbeitete sich in der Tabelle um zwei Plätze nach vorne – aktuell steht auch hier der vierte Platz zu Buche. Besonders Friederike Fell überzeugte in allen drei Disziplinen, sie überquerte nach 2:33.50 Stunden die Ziellinie als Vierte. Bea Schmitz landete auf Platz 15 (2:43:16). Ann-Cathrin Bentrup (2:47:12) wurde 21.