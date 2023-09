Bei der Langdistanz-Weltmeisterschaft in Nizza Kolassa und Schieder sind überglückliche WM-Ironmänner

Die beiden Triathleten vom unteren Niederrhein, die sich zufällig auf dem Campingplatz in Nizza trafen, bekamen früh morgens die Info, dass alle Teilnehmer ohne Neoprenanzug durchs knapp 25 Grad warme Mittelmeer schwimmen müssen. „Da war ich erst nicht so begeistert, weil doch eine gewisse Sicherheit weggefallen ist. Im Nachhinein war das Schwimmer aber das schönste Erlebnis“, so Kolassa, der vom „tiefen Blau“ des Mittelmeeres begeistert war. Auf der anspruchsvollen Radstrecke (2400 Höhenmeter) hatte nicht nur der Xantener ordentlich zu kämpfen.