Triathlon Team Rheinberg Jens Gosebrink bei der Ironman-WM 70.3 in Lahti am Start

Für Gosebrink und die anderen Teilnehmer beginnt die WM im Vesijärvi-See unweit des Zentrums von Lahti. Es ist eine Punkt-zu-Punkt-Schwimmstrecke zu absolvieren. „Das ist eher selten“, weiß Gosebrink. Ein- und Ausstieg liegen an verschiedenen Bereichen des Sees. Die Radstrecke mit etwa 600 Höhenmetern führt durch die typische finnische Landschaft vorbei an kleinen Dörfern und mehreren Seen. Der Laufkurs, zu dem auch der Sportpark mit den imposanten Skisprungschanzen gehört, bezeichnet der 38-Jährige als anspruchsvoll. „Im Vergleich zum flachen Niederrhein warten auf mich in Lahti 200 Höhenmeter.“ Der Ausdauersportler hofft, dass durch die Anstrengung in den ersten beiden Teildisziplinen die Beschwerden im Oberschenkel nicht wieder auftreten. „Eine Woche habe ich mit dem Training aussetzen müssen. Aber ich bin guter Dinge.“