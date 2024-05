Xantener Triathlet startet wieder in Alsdorf Fernando Concha bei der Duathlon-DM vor Titel-Hattrick

Zehn Kilometer laufen, 60 Kilometer Rad fahren, zehn Kilometer laufen – das sind die drei Distanzen, die am Sonntag vor Fernando Concha liegen. Der 39-Jährige vom Triathlon Team Rheinberg ist wieder bei der Deutschen Duathlon-Meisterschaft in Alsdorf am Start. Dabei hat der Xantener den Titel-Hattrick vor Augen. 2022 und 2023 hatte sich der gebürtige Katalane in der Altersklasse (AK) 35 die Krone aufgesetzt. Am 5. Mai wird Concha in der AK 40 mitmischen. Der Gewinn der Goldmedaille ist nicht sein primäres Ziel: „Ich möchte aufs Podest kommen. Meine Trainingsumfänge sind deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Ich bin nicht so fit wie 2023.“