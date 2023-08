Ironman-Weltmeisterschaft 70.3 Triathlet Jens Gosebrink hat seine WM-Finishermedaille

Der Weseler erwischte einen guten Start in den WM-Wettkampf über die Mitteldistanz. Das Schwimmen über etwas mehr als 1,9 Kilometer absolvierte er in 27:11 Minuten. Als Achter ging’s aufs Rennrad. Der wellige Kurs über 90 Kilometer mit 770 Höhenmetern bei zwölf Grad Außentemperatur hatte es in sich. „Nach den ersten zehn Kilometer fing’s an zu schütten. Es regnete bis zur Wechselzone durch.“ Kurz vor Schluss bei einem rund 1500 Meter langen Anstieg holte Gosebrink nochmals alles auch sich raus und wechselte nach 2:14:44 Stunden als 14. seiner AK auf die Laufstrecke, die den WM-Teilnehmern mit „giftigen Anstiegen und anderen Gemeinheiten“ einiges abverlangte.