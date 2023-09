Beim Saisonfinale nicht dabei Triathlon Team Rheinberg steigt aus der NRW-Liga ab

Am Sonntag endete mit einem Wettkampf über die Mitteldistanz in Köln die NRW-Liga-Saison. Die Mannschaft vom Triathlon Team Rheinberg (TTR) fehlte. Es war das zweite Mal nacheinander, dass der Verein wegen personeller Probleme nicht antrat. Mit nur 28 Punkten muss das Team um Fernando Concha und Jens Gosebrink die NRW-Liga als einer der Absteiger verlassen. In der Regionalliga will man sich neu aufstellen, wie der Vereinsvorsitzende Peter Meulmann sagte. Gosebrink erklärte, dass es für die nächste Saison wichtig sei, einen größeren Kader zur Verfügung zu haben: „Die Mannschaft muss mit mindestens acht Leuten besetzt sein.“ Grundsätzlich sei der Sieger des 37. Nibelungen-Triathlons in Xanten über die Olympische Distanz bereit, auch in der Regionalliga für das TTR zu starten, sofern die Voraussetzungen stimmen. Die Einzelheiten sollen am nächsten Sonntag beim Saison-Abschlussfest besprochen werden. Am 10. September findet für Rheinberg II in Ratingen der letzte Verbandsliga-Triathlon statt. Die Teams für 2024 müssen dem Verband im Oktober gemeldet werden.