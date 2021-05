Reitverein „Graf Haeseler“ Sonsbeck : Trainingsspringen wird an Pfingsten fortgesetzt

Trainingsspringen wird an Pfingsten fortgesetzt

Auch Katrin Wieler aus Uedem, hier auf Zabou, nahm am Trainingsspringen beim RV Graf Haeseler Sonsbeck teil. Foto: Norbert Prümen

Sonsbeck Nach monatelanger Pause sind die Reiter beim RV Sonsbeck unter Turnierbedingungen auf den Platz zurückgekehrt. Am kommenden Wochenende folgt Teil zwei. Das Sommerturnier Ende Juni soll stattfinden.

Darauf hatten die Reiterinnen und Reiter monatelang warten müssen: Der Reiterverein „Graf Haeseler“ Sonsbeck hat ihnen jetzt die Möglichkeit angeboten, an einem zweitägigen Trainingsspringen unter Turnierbedingungen teilzunehmen. Unter Corona-Vorgaben, ohne Zuschauer, mit entzerrten Startzeiten. Der Aufwand habe sich gelohnt, sagt Vorstandsmitglied Tim Tischner. Und weil das Interesse so groß war, wird es am Pfingstwochenende ein weiteres Trainingsspringen geben. Zudem teilte der RV Sonsbeck mit, sein Sommerturnier vom 18. bis 20. Juni ausrichten zu wollen.