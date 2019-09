Fußball-Kreisliga B : Haal tritt zurück, Kraft wieder Vyma-Trainer

Xanten Oliver Kraft ist beim Tabellenvorletzten der Gruppe 1 auf die Trainerbank zurückgekehrt. Sein Vorgänger trat zurück. Die Gründe bleiben im Dunkeln.

Kraft hatte nach der vergangenen Saison seine aktive Karriere beim SV Vyma beendet. „Als der Fußball-Vorstand auf mich zu kam, habe ich für ein Jahr zugesagt“, so Kraft, der mit seinem Team in fünf Partien erst drei Punkte holte und in der Gruppe 1 Tabellenvorletzter ist. „Es wird schwierig, die Klasse zu halten. Der Kader ist mit 17 Spielern sehr klein. Aber die Mannschaft hat das Potenzial, drin zu bleiben“, meint der neue Coach, der eigentlich selber nicht mehr vor den Ball treten mag. Am Sonntag in Homberg bei der 2:6-Pleite wechselte er sich allerdings in der 74. Minute ein.