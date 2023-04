Fußball-Kreisliga B Düffels übernimmt in Labbeck Trainerjob von Vtic

Die Fußball-Mannschaft der DJK Labbeck/Uedemerbruch, die im Kreis Kleve/Geldern in der B-Liga, Gruppe 2, noch um den Klassenverbleib spielt, bekommt nach dieser Saison einen neuen Coach. Thomas Vtic hat dem Vorsitzenden Detlev Geuyen mitgeteilt, nicht weitermachen zu wollen. Der Nachfolger steht mit Kevin Düffels schon fest. Der 34-Jährige war zuletzt Spielertrainer der zurückgezogenen B-Liga-Mannschaft von Viktoria Goch III. Den Kontakt hatte der neue Sportlicher Leiter der DJK, Yasar Mogar, hergestellt. Düffels soll auch in Labbeck als Spielertrainer fungieren. Vtic, der erst seit Sommer 2022 im Amt ist, sagte: „Wir gehen aus sportlichen Gründen. Ich habe einen anderen Anspruch. Die Trainingsbeteiligung ist unterirdisch.“ Auch für Co-Trainer Klaus Schmitz und Torwarttrainer Uwe Dignaß sei am Saisonende Schluss.