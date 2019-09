Interview Thomas Dörrer : „Die goldenen Zeiten sind vorbei“

Xanten Der neue Trainer des A-Liga-Aufsteigers TuS Xanten hat in nur drei Monaten viel bewirkt – tritt aber auf die Euphoriebremse.

Mit fünf Siegen in Serie ist der TuS Xanten als Aufsteiger grandios in die Kreisliga A gestartet. Auch im Kreispokal sind die Domstädter noch dabei. Der Mann des Erfolgs heißt Thomas Dörrer. Drei Monate ist der Cheftrainer erst im Amt. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Der 51-Jährige hat dem Club neues Leben eingehaucht. Trotzdem tritt Dörrer auf die Euphoriebremse und setzt den Fokus weiter auf Kontinuität und Entwicklung. Im Interview nennt der Coach die Gründe für den Erfolg und gibt erste Aussichten, wohin der Weg in Zukunft gehen soll.

Dörrer Verletzungsbedingt hatten wir bisher nie die vermeintlich beste Elf auf dem Platz stehen. Was uns hilft, ist die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Jugend und Senioren. Man erkennt, dass die jungen Talente frühzeitig herangeführt werden. Unser Ziel wird es sein, die Jugendlichen dauerhaft in Xanten zu behalten, was in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall war.