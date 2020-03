Frauenfußball : Trainer Raab visiert mit dem SVB die Vorschlussrunde an

BUDBERG Niederrheinpokal: Budberg spielt heute in Hemmerden.

Am heutigen Abend wird Jürgen Raab keinen Spaß verstehen. Der Trainer des SV Budberg reist mit seinen Regionalliga-Spielerinnen vom SV Budberg zum Niederrheinligisten SV Hemmerden. Es geht um den letzten freien Platz im Halbfinale des FVN-Pokals. Raab will rein in die Vorschlussrunde, für die dann sogar schon der Gegner ermittelt wäre. Die Auslosung am Montag in der Sportschule Wedau brachte den SVB mit der SpVgg. Steele zusammen. Die Budberger Spielerinnen müssten vermutlich am Ostermontag dann beim Niederrheinligisten antreten. Die Chance will sich Raab nicht verbauen. „Wir wollen das Pokalspiel heute also unter allen Umständen gewinnen“, sagt Budbergs Trainer unmissverständlich.