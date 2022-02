Fußball-Landesliga : Sonsbecker Test fällt aus, Torwart Hüpen geht im Sommer

SONSBECK Weil Oberligist TV Jahn Hiesfeld keine Mannschaft zusammenbekam, wurde nicht im Willy-Lemkens-Sportpark gespielt. Dafür treten die Rot-Weißen am Mittwoch bei Viktoria Goch an. Stefan Hüpen wechselt zu Fichte Lintfort.

Der Härtetest zwischen dem Fußball-Landesligisten SV Sonsbeck und TV Jahn Hiesfeld ist doch kurzfristig abgesagt worden. Der personalgebeutelte Oberligist musste weitere Ausfälle beklagen, sodass Trainer Marcus Behnert keine Mannschaft hätte stellen können. Heinrich Losing, Coach der Rot-Weißen, organisierte umgehend einen neuen Testspielgegner. Am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr gastiert der Landesliga-Spitzenreiter beim ambitionierten Bezirksligisten Viktoria Goch. Das erste Pflichtspiel für den SVS steht am Mittwoch, 23. Februar, an. Dann tritt die Losig-Elf im Kreispokal-Viertelfinale beim SV Budberg an.