Rheinbergerin ist ein „Toptalent“ Landessportbund zeichnet Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta aus

Und bei der Europameisterschaft im italienischen Ponte Di Legno Ende August will die Gymnasiastin mit einem persönlichen Rekord von an die 100 Punkte aus Kurz-Kür sowie Kür für ein Top-Ergebnis sorgen. Die LSB-Auszeichnung spornt sie zusätzlich an, weiter hart für Höchstleistungen zu trainieren. Aktuell bereitet sich Tiziana Kaletta auf den Löwenpokal in der Duisburger Walter-Schädlich-Halle am 20. und 21. Mai vor: „Ich trainiere derzeit eine neue Pirouette und möchte mich im Doppelaxel und Dreifach -Salchow verbessern.“