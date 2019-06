Rollkunstlauf : Tiziana Kaletta als Landesmeisterin zur „Deutschen“

Rheinberg/Duisburg Die für den TV Walsum Aldenrade 07 startende Rheinbergerin konnte die Wertungsrichter mit ihrer Kür trotz leichter Wackler überzeugen. Nun freut sie sich auf die anstehenden nationalen Titelkämpfe.

(RP) Die besten Rollkunstläufer Nordrhein-Westfalens trafen sich am vergangenen Wochenendei in Duisburg, um ihre Landesmeister in der Kür zu ermitteln. Mit dabei war auch die Rheinbergerin Tiziana Kaletta, die sich zuvor noch in Garmisch-Patenkirchen auf die anstehenden Deutschen Meisterschaften vorbereitet hatte.