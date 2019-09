Rollkunstlauf : Tiziana Kaletta holt Kür-Pokal und darf zum Europa-Cup fahren

Rheinberg/Duisburg Die Rheinbergerin setzt sich in Duisburg gegen starke Konkurrenz durch und rollt mit einer nahezu makellosen Kür auf den ersten Platz. Lohn ist eine Nominierung für den Europa-Cup.

(RP) Am vergangenen Wochenende richtete der TV Walsum Aldenrade 07, der Heimverein der Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta aus Alpsray, den „RIV NRW Kür-Pokal 2019“ aus. Insgesamt 16 Vereine aus Nordrhein-Westfalen schickten ihre Läufer in den Kategorien Kür, Kunstläufer des Breitensports und Meisterklasse im Leistungsbereich an den Start.