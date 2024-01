Landesportbund nominiert Rollkunstläuferin aus Rheinberg Tiziana Kaletta möchte „Toptalent des Jahres“ werden

Der Landesportbund NRW sucht das „Toptalent des Jahres“. Acht Jugendliche wurden für das Onlinevoting ausgewählt, „die bereits in jungen Jahren Erfolge verzeichnen, in ihren Sportarten Mut beweisen und nicht selten an ihre Grenzen gehen“. Zur Wahl steht auch die Rheinberger Rollkunstläuferin Tiziana Kaletta (Jahrgang 2008). Die Gymnasiastin, die beim TV Walsum Aldenrade trainiert, wurde unter anderem 2023 EM-Elfte in ihrer Altersklasse. „Die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren – neue Kurzkür, neues Kleid, neue Sprung- und Pirouettenkombinationen“, teilte Vater Erik Kaletta mit. Seine Tochter startet dann nicht mehr bei den Schülerinnen A, sondern tritt in der Jugend-Konkurrenz an. Für die Rollkunstläuferin kann noch bis zum 31. Januar unter www.lsb.nrw/toptalent-des-jahres-2023 abgestimmt werden.