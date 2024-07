Rheinbergerin löst EM-Ticket Tiziana Kaletta fährt auf Rollschuhen zum DM-Titel

Tiziana Kaletta, Rollkunstläuferin aus Rheinberg, hat in Stade in ihrer Altersklasse den nationalen Meistertitel gewonnen. Die 16-Jährige wurde obendrein für die EM in Portugal nominiert. „Da ich wegen Krankheit und Trainingsrückstand keine großen Erwartungen an mich selber hatte, bin ich ohne Druck in den Wettkampf gegangen. Nach der Kurzkür habe ich schon gemerkt, dass doch etwas Großes möglich sein kann. Da hat mich der Ehrgeiz gepackt, erneut den DM-Titel nach Rheinberg zu holen“, sagte die Gymnasiastin nach dem Wettbewerb in der neuen Halle im Sportcampus-Stade.