Tischtennis-NRW-Liga : Verletzungspech beim TuS 08 Rheinberg

Rheinberg In der Heimpartie gegen SW Velbert mussten vier Spieler aus der „Zweiten“ aushelfen. Und dann verletzte sich auch noch Taner Acikel am Knie. Thomas Büssen gewann bei der 3:9-Schlappe beide Einzel.

Ohne vier Stammspieler hat der TuS 08 Rheinberg mit 3:9 gegen den TTC SW Velbert verloren. Nach drei Siegen an der Tischtennis-Platte war’s die erste Niederlage in der NRW-Liga-Saison. Neben Damian Ciuberek, Manfred Müller und Christian Dietze fehlte auch Alessandro Grisari wegen einer Fußverletzung. Mit Michael Volkmann, Thomas Büssen, Orhan Aydin und Taner Acikel rückten vier Spieler aus der „Zweiten“ auf. Vor allem Büssen, der jahrelang zur ersten Mannschaft gehörte, spielte groß auf und gewann beide Einzel. „Er hat bewiesen, wie stark er ist. Insgesamt haben wir toll dagegen gehalten“, sagte Kapitän Ermin Besic, der den dritten Punkt für den TuS 08 einfuhr. Getrübt wurde die Leistung durch einen unschönen Zwischenfall. Taner Acikel verdrehte sich das Knie und musste vom Krankenwagen abgeholt werden. am Montag geht‘s zum MRT. „Das macht uns traurig. Das Ergebnis war nebensächlich“, so Besic. In drei Wochen geht es für die Rheinberger bei Mettmann-Sport weiter.