Auftaktpleite in der Tischtennis-NRW-Liga Rheinberger Herren starten mit 3:9-Schlappe

Die Tischtennisspieler des TuS 08 Rheinberg haben beim SV Union Velbert III zum Start in die neue NRW-Liga-Saison die erwartet hohe Niederlage einstecken müssen (3:9). Dabei hatte die Partie mit zwei von drei gewonnenen Auftaktdoppeln für die Gäste gut begonnen. Der neue Spitzenspieler, Fedor Kuzmin, setzte sich in seinem zweiten Einzel in vier Sätzen gegen den einstigen rumänischen Meister Adrian Dodean durch. Im Duell mit dem früheren WTTV-Kadermitglied Lukas Bosbach hatte der Russe allerdings den Kürzeren gezogen. Weil Vincent Kepser und Elijas Erkis fehlten, musste Orhan Aydin aus der Landesliga-Mannschaft aushelfen. „Wir haben gegen die beste Mannschaft der Liga gespielt, wo auch andere noch Federn lassen werden. Sie wollen aufsteigen, wir haben uns nicht abschlachten lassen. Das war wichtig“, betonte Kapitän Ermin Besic und versprach: „Wir werden die Punkte gegen andere Teams holen.“ Punkte: Kuzmin/Erkis, Dietze/Menden, Kuzmin.