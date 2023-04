Tischtennis-Herren bleiben NRW-Ligist Rheinberg feiert nach starker Rückrunde den Klassenerhalt

Die Erleichterung war groß bei den Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg nach dem 9:5-Erfolg beim TTV Ronsdorf. Der Klassenerhalt in der NRW-Liga war damit am letzten Spieltag perfekt. Die Anspannung war der Mannschaft um Kapitän Ermin Besic zwar anzumerken, wirklich in Bedrängnis gerieten die Gäste in Wuppertal aber nicht.