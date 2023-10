Tischtennis-NRW-Liga Rheinbergs Herren nach Heimpleite Tabellenletzter

Die Tischtennisspieler des TuS 08 Rheinberg halten seit dem vergangenen Spieltag die Rote Laterne in der NRW-Liga, Gruppe 1, in der Hand. Das Heimspiel gegen den TTC GW Bad Hamm II ging mit 2:9 verloren. „In der Deutlichkeit haben wir damit nicht gerechnet“, sagte Kapitän Ermin Besic, der mit Fedor Kuzmin das Einser-Doppel gewinnen konnte. Der ehemalige Olympia-Teilnehmer holte den zweiten Punkt, musste aber in seinem zweiten Einzel eine ebenso deutliche Niederlage einstecken (0:3) wie der Rest seiner Mannschaftskameraden. Es war Kuzmins zweite Einzel-Niederlage in der laufenden Saison. Spitzenspieler Ismet Erkis fehlte. Er hatte sich am Vorabend krank gemeldet. Um die zweite Mannschaft in der Landesliga nicht zu schwächen, sprangen Dirk Jäkel und erneut Wieslaw Kulesza aus den unteren Mannschaften ein. „Es ist im Moment wie ein Fluch mit den Ausfällen. Leider war‘s uns so unmöglich, einen Punkt zu holen. Wir hoffen, dass alle schnell fit werden“, meinte Besic.