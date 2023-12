Tischtennis-NRW-Liga Rheinberger Abstiegssorgen werden durch Auswärtssieg kleiner

Die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg haben ihr letztes NRW-Liga-Spiel des Jahres mit 9:4 beim GSV Fröndenberg gewonnen. Nach dem zweiten Sieg in Folge liegt das Team auf Rang sieben und überwintert drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der Klub aus der Nähe von Dortmund trat zum ersten Mal mit seiner Nummer eins, Tobias Witton, an. Für ihn gab‘s gegen das starke obere Paarkreuz der Rheinberger nichts zu holen. Schon nach den Doppeln führten die Gäste mit 2:1. Elijas Erkis gewann in seinem zweiten Einsatz seine ersten beiden Einzel. Bis zum Stand von 3:5 blieb die Partie offen, dann zog der TuS 08 davon. Hans-Christian Dietze machte den vierten Erfolg der laufenden Spielzeit sowie den gelungenen Hinrundenabschluss perfekt. Kapitän Ermin Besic. „Der Sieg geht in der Höhe in Ordnung. Wir haben jetzt neun Punkte, konnten uns aus dem Keller befreien und gehen entspannt in die Pause.“ Punkte: Kuzmin/Kepser, Besic/Aydin, Kuzmin (2), Erkis (2), Besic, Kepser, Dietze.