Tischtennis : Tischtennis-Talent Johanna Paul erreicht das Top16-Turnier

Alpen/Wadersloh Die Alpenerin wird siebte beim Top24-Turnier des Westdeutschen Tischtennis-Verbands und hat sich damit für den nächsten Wettbewerb qualifiziert.

(RP) Die 13-jährige Alpenerin Johanna Paul, die für WRW Kleve an der Tischtennis-Platte steht, hat am vergangenen Wochenende auf NRW-Ebene beim Top24-Turnier des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes der Mädchen U15 in Wadersloh den siebten Platz belegt und sich damit für das Top16-Turnier in zwei Wochen in Niederkassel qualifiziert.