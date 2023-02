Tischtennis Bezirksliga-Derby geht an den SV Millingen

„Es war sicher mehr drin für uns. Niklas Neske konnte nur in der Jugend spielen und uns am Abend leider nicht mehr unterstützen. Jan Ftorek konnte in der Mitte verletzt nichts ausrichten“, fasste Kapitän Martin Artz zusammen. SVM-Punkte: Blankenstein/Ingenillem, van Bebber (2), Ingenillem (2), Ehlert, Blankstein, Sowinski, Sondermann; TuS-Punkte: Waschipki/Fischer, Chmill/Artz, Artz (2), Chmill.