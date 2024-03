Derbyzeit in der NRW-Liga Rheinberg will Rheinkamps Serie beenden

Diese Heimserie ist beeindruckend: Der TTV Falken Rheinkamp ist in der Gymnasium-Halle an der Kopernikusstraße in Moers seit über zweieinhalb Jahren ungeschlagen. Am Sonntag um 13 Uhr hat der Aufsteiger in der Tischtennis-NRW-Liga den TuS 08 Rheinberg zu Gast. „Wir wollen die Serie ausbauen und hoffen auf einen guten Fight. Ein Punkt sollte zum sicheren Klassenerhalt, der unser Ziel ist, reichen“, sagt Kapitän Damir Halilovic. Die Falken müssen ohne ihre Nummer zwei Marcel Friedrich auskommen. Die Gäste können personell etwas aufatmen, Jens Menden und Kapitän Ermin Besic haben unter der Woche wieder trainiert. „Wir hoffen, dass wir beschwerdefrei durchkommen. Rheinkamps Serie ist schon eine Hausnummer, aber irgendwann ist immer das erste Mal. Komplett haben wir eine Chance, gut mitzuhalten“, so Besic. Das Hinspiel in Rheinberg endetet 8:8-Unentschieden.