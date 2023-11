Remis in der Tischtennis-NRW-Liga Rheinberg sichert sich im Schlussdoppel einen Derby-Punkt

Die Moerser mussten ohne ihre Nummern zwei und drei, Marcel Friedrich und Sebastian Mighali, antreten. Luca Kasper und Andreas Kaiser rückten aus der Verbandsliga-Mannschaft auf. Wieder waren vor rund 35 Zuschauern in der Halle an der Fossastraße die Doppel der Trumpf der Rheinberger, die nach sechs Partien mit 4:2 führten, dann aber fünf Einzel in Folge abgeben mussten.