Tischtennis-NRW-Liga TuS 08 Rheinberg gibt Rote Laterne ab

Für die Tischtennisspieler des TuS 08 Rheinberg lief‘s wie am Schnürchen. Das Team um Ermin Besic fuhr nach vier Niederlagen in Folge gegen Mettmann-Sport (9:5) mal wieder einen Sieg ein und verdrängte den Gegner auf den letzten Tabellenplatz. Die vier Teams vor dem TuS 08 haben ebenfalls vier Punkte auf dem Konto. Der eigentlich verhinderte Vincent Kepser konnte beim Prestigeduell kurzfristig doch mitwirken. Die Doppelumstellungen fruchteten, mit einer 2:1-Führung ging‘s in die Einzel. Spitzenspieler Fedor Kuzmin gewann erneut beide Matches. Nach Hans-Christian Dietzes erster von zwei Fünf-Satz-Pleiten waren die Hausherren in fünf Partien in Folge erfolgreich. Jens Menden tütete den Gesamtsieg ein. Ersatzmann Orhan Aydin aus der Landesliga fuhr bereits seinen dritten Einzelerfolg ein. Kapitän Ermin Besic erwischte im oberen Paarkreuz einen Sahnetag: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben wichtige Punkte eingefahren. Es war er erwartete Fight.“ Punkte: Kuzmin/Kepser, Dietze/Menden, Kuzmin (2), Besic, Kepser, Menden (2), Aydin.