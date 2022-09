Tischtennis : Rheinberg II macht es unnötig spannend

Rheinberg/Xanten Der TuS 08 gab in der Landesliga beim 9:7-Sieg gegen Rhenania Kleve eine komfortable Führung aus der Hand. Michael Volkmann gelang im Schlussdoppel ein sehenswerter Schlag. In der Bezirksliga gewann Xanten mit 9:2.

Weil Michael Volkmann sein erstes Einzel für sich entschied, führten die Rheinberger mit 4:0. Wilhelm Kieselmann und Michael Zeltsch punkteten zweifach. Beim Stand von 6:2 holten die Klever drei Spiele in Folge und kämpften sich ins Schlussdoppel. Nach fünf Sätzen jubelten Michael Volkmann und Orhan Aydin. „Michael hat das Spiel mit einem weltmeisterhaften Diagonalball zum 11:9 beendet, den ich in 40 Jahren nur einmal gesehen habe“, so Jäkel. Punkte: Volkmann/Aydin (2), Kieselmann/Zeltsch, Gutschek/Jäkel, Volkmann, Kieselmann (2), Zeltsch (2).