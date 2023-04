Tischtennis Rheinberg II jubelt am letzten Spieltag über den Klassenerhalt

Rheinberg/Xanten · Die Herren des TuS 08 II spielen auch in der nächsten Saison in der Landesliga. Die Bezirksliga-Mannschaft des SV Millingen bleibt zusammen. Der TuS Borth beendete die Spielzeit in der Bezirksklasse mit zwei erwartbaren Pleiten.

24.04.2023, 17:30 Uhr

Erfolgreich mit dem TuS 08 Rheinberg II (v.l.): Andreas Gutschek, Manfred Müller, Jens Menden, Michael Volkmann, Wilhelm Kieselmann, Michael Zeltsch und Orhan Aydin. Foto: Verein

Von Fabian Kleintges-Topoll