Tischtennis Manfred Müller für Rheinberg II der Matchwinner

Rheinberg/Xanten · Der Landesligist setzte den Lauf fort und bezwang auch Sücheln-Vorst. In der Bezirksklasse jubelte der TuS Borth über den sechsten Sieg in Serie. In der Bezirksliga war der TuS Xanten erfolgreich.

20.03.2023, 11:34 Uhr

Manfred Müller holte mit dem TuS 08 Rheinberg II den nächsten Sieg. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Von Fabian Kleintges-Topoll