Derby in der Tischtennis-NRW-Liga Aufsteiger Rheinkamp fordert Rheinberg heraus

Zuhause läuft es in dieser NRW-Liga-Saison für die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg wesentlich besser als auswärts. Die einzigen beiden Siege nach sieben Spieltagen holte die Mannschaft um Ermin Besic in eigener Halle. Zuletzt beendete der TuS 08 seine Sieglosserie gegen Mettmann-Sport (9:5). Da trifft es sich gut, dass am Samstag das zweite Heimspiel in Folge ansteht. Es ist Derbyzeit an der Fossastraße, der TTV Falken Rheinkamp ist zu Gast. Und es kommt ab 18.30 Uhr nach längerer Zeit mal wieder zum Lokalduell der benachbarten Vereine.