Start in die Tischtennis-Rückrunde TuS 08 Rheinberg setzt auf zwölfjährigen Japaner

Zum Jahresauftakt am Samstagabend um 18.30 Uhr geht es für den Tabellenachten zum Prestigeduell beim Aufstiegsanwärter Rees. In der Vergangenheit lieferten sich die beiden Teams aus dem alten Tischtennis-Kreis Niederrhein oft spannende Duelle. „In der kalten Halle haben wir in den letzten Jahren allerdings selten gut gespielt.“ Man müsse sich erst an die Bedingungen gewöhnen, sagt Besic. Trotz des Heimvorteils des TTV sieht der Kapitän sich und sein Team für die bevorstehende Rückrunde gewappnet. Orhan Aydin oder Michael Volkmann aus der Landesliga-Truppe stehen als Ersatz bereit. „Es ist wichtig, dass wir gut reinkommen. Wir haben alles in eigener Hand und werden unsere zwei bis drei Endspiele bekommen. Ich bin guter Dinge, dass wir es am Ende schaffen.“