Tischtennis-Landesliga : Rheinberg II lässt Millingen im Derby keine Chance

Rheinberg Die „Buben“ überwintern nach der 3:9-Niederlage auf einem Abstiegsrang und verlieren Mario Spettmann an den PSV Kamp-Lintfort. René Viktora verabschiedete sich mit zwei Siegen vom TuS 08.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Tischtennis-Landesliga hat der TuS 08 Rheinberg II mit 9:3 beim SV Millingen gewonnen. Spannung kam im Derby kaum auf. Schon nach sechs Duellen lagen die Gäste mit 5:1 vorne. „Wir sind souverän aufgetreten und haben am Ende René Viktora gebührend und coronakonform verabschiedet“, sagte TuS 08-Kapitän Frank Waschipki. Nach vier Jahren in Rheinberg zieht es den aufgerückten Ersatzmann Viktora zur Rückrunde zum TTV Falken Rheinkamp.