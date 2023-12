Westdeutsche Meisterschaften Johanna Paul ereilt das Aus in einem Tischtennis-Krimi

Tischtennis-Spielerin Johanna Paul aus Alpen hat’s bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Mädchen 19 in Düsseldorf bis ins Achtelfinale geschafft. In der Landeshauptstadt standen die besten 48 Nachwuchsspielerinnen dieser Altersklasse aus NRW an den Platten. Paul zog mit drei Gruppensiegen (9:0 Sätze) in die K.o.-Runde ein, wo die Bezirksmeisterin Matida Höller vom Essener TTV mit 3:1 bezwang. Ihre Partie im Achtelfinale glich einem Krimi. Nach einer 2:0-Führung ging’s in den fünften Satz, wie sich die 18-jährige Alpenerin nach einem 5:9-Rückstand wieder herankämpfte, zwei Matchbälle hatte, schlussendlich aber unglücklich mit 11:13 unterlag und ausschied. Auch im Doppel war mit Rahel Nolten (Anrather TK) nach einer 0:3-Schlappe im Achtelfinale Schluss.