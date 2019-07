Tischtennis : Johanna Paul hofft noch aufs Top10-Turnier

Alpen/Niederkassel Das Tischtennis-Talent aus Alpen wird sehr gute Sechste beim Top16-Wettkampf. Nun heißt es Warten.

(RP) Das Tischtennis-Talent Johanna Paul, die für den WRW Kleve an der Platte steht, hat beim Top16-Turnier der U15-Mädchen auf NRW-Ebene, das der Westdeutsche Tischtennis-Verband am vergangenen Wochenende in Niederkassel bei Bonn ausrichtete, einen sehr guten sechsten Platz belegt. Damit kann sich die 13-Jährige Alpenerin nun berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in das Endranglistenturnier der besten zehn Spielerinnen ihrer Altersklasse in Nordrhein-Westfalen.