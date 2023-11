Großer Knall beim Tischtennis-NRW-Ligisten Aus für Ismet Erkis beim TuS 08 Rheinberg

Rheinbergs bisherige Nummer zwei wird fortan für den zwei Klassen tiefer spielenden TSV Meerbusch in der Landesliga an den Tisch gehen. Dort war der frühere Zweitligaspieler des TuS Xanten bereits in der Saison 2018/2019 aktiv – damals noch in der Bezirksklasse. „Mein guter Freund Rainer Kopittke hat mich wieder gefragt. Da habe ich sofort zugesagt“, so Erkis. Das Engagement sei jedoch weniger auf Leistung ausgelegt. Der Wechselantrag ist bereits durch. Dass dieser so schnell eingereicht wurde, kam auch für Abteilungsleiter Dirk Weiser überraschend.