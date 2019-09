Tischtennis : Millingen hat Auswärtssieg im Blick

Rheinberg/Xanten Tischtennis: Für die Bezirksklassen-Mannschaft der „Buben“ beginnt erst am Samstag die neue Spielzeit.

Verbandsliga : Der TuS 08 Rheinberg II will am Sonntagmorgen bei Falken Rheinkamp die ersten Punkte einfahren. Beide Teams vergeigten die ersten beiden Saison-Spiele. Allerdings werden neben Mannschaftsführer Thomas Büssen noch Jens Menden und Wilhelm Kieselmann ausfallen. „Das macht das Ganze fast unmöglich. Aber wer weiß, wozu die Jungs fähig sind“, sagt Büssen. Frank Waschipki übernimmt eine Position, der zweite Nachrücker soll heute gefunden werden.

Bezirksliga: Während die Borther an diesem Wochenende spielfrei haben, ist der SV Millingen nach der Auftaktniederlage in Rheinkamp am Freitagabend zu Gast beim Hülser SV. Kapitän Henning Blankenstein kennt den Gegner aus seiner Zeit in Schaephuysen noch sehr gut. „Hüls hat ein ausgeglichenes Team und einen leichten Heimvorteil. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen, ist ein Sieg durchaus drin“, so Blankenstein. Die Millinger „Buben“ gehen komplett an die Platten.