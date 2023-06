Augenmerk auf die Jugendarbeit SV Menzelen wirbt fürs Tischtennis

Zudem organisierte die Tischtennis-Abteilung ein Turnier für ehemalige Spieler und aktive Vereinsmitglieder auch als Vorbereitung für das geplante Maiturnier zum 100-jährigen Bestehen des SV Menzelen 2025. Gespielt wurde je nach Spielstärke in drei Klassen. In der Hobbyklasse gewann Martina Flohberg, bei den „Amateuren“ Michael Feldt und bei den „Profis“ Thomas Christians. In der Doppelkonkurrenz hatten Daniel Weber und Gerd Schmithüsen knapp die Nase vorn.