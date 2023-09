Prominenter Neuzugang bei den Tischtennis-Herren Rheinbergs Fedor Kuzmin bringt Glanz in die NRW-Liga

Am Samstag starten die Tischtennisspieler des TuS 08 Rheinberg in die neue NRW-Liga-Saison. Trotz der Verpflichtung des ehemaligen russischen Olympia-Teilnehmers, Fedor Kuzmin, nimmt das Wort Oberliga-Aufstieg mannschaftsintern niemand in den Mund. Mit Auftaktgegner Union Velbert III wartet nach dem spielfreien Wochenende direkt ein Kaliber auf den TuS 08.