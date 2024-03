Tischtennis-NRW-LIga Falken Rheinkamp feiern 9:3-Derbyerfolg und den Klasserhalt

Die TTV Falken Rheinkamp haben ihre beeindruckende Serie in der Tischtennis-NRW-Liga ausgebaut. Die Moerser bleiben nach dem 9:3-Heimsieg im Derby gegen den TuS 08 Rheinberg seit dem 9. Oktober 2021 zuhause ungeschlagen. Der Klassenerhalt ist für Aufsteiger somit unter Dach und Fach. Rheinberg liegt weiter nur aufgrund der besseren Spieldifferenz vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Michael Zeltsch und Darius Dietze ersetzten bei den Gästen Kapitän Ermin Besic und Jens Menden, die nicht wie geplant antreten konnten. „So war es schwer, mitzuhalten“, bedauerte Besic. Falken-Mannschaftsführer Damir Halilovic sah die gewonnen Duelle in der Mitte als Knackpunkt. Rheinkamps Spitzenspieler Kazeem Nasiru trat angeschlagen im zweiten Einzel nicht mehr an. „Das war auch so abgesprochen“, meinte Halilovic.